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Транспорт

16:48

Схема движения на МЦД-2 изменится с 19 апреля

транспорт МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В период с 19 по 23 апреля с 11:00 до 15:00 на МЦД-2 будет ограничено движение между станциями Курская и Дмитровская. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта.

Последний перед перерывом поезд от Курского вокзала в сторону Нахабина будет отправляться в 11:14, а от станции Дмитровская до Подольска – в 11:58. В обычном режиме поезда продолжат курсировать после 15:00.

Помимо этого, с 23 апреля и до конца месяца на МЦД-2 не будет движения составов в промежутке с 13:00 до 15:00. Корректировки связаны с работами РЖД по реконструкции узкого железнодорожного коридора Каланчевская – Курская.

Ранее сообщалось, что на площади трех вокзалов в столице движение транспорта оптимизируют к майским праздникам. Там пересмотрят схему парковок, поменяют режим работы светофоров, изменят развороты.

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