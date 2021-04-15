Движение транспорта на площади трех вокзалов изменят к майским праздникам

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На площади трех вокзалов в столице движение транспорта оптимизируют к майским праздникам. Там пересмотрят схему парковок, поменяют режим работы светофоров, изменят развороты, говорится в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Скоро майские праздники и отпуска, на площадь трех вокзалов будут приезжать больше пассажиров и автомобилей. Поэтому, по поручению мэра, совместно с РЖД мы пересматриваем организацию движения, чтобы всем пассажирам и москвичам было удобно", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Комсомольской площади построят три путепровода с девятью арочными конструкциями. Одновременно строится платформа и вестибюль будущего ТПУ "Каланчевская", а также реконструируется автомобильный путепровод на улице Казакова.

Реконструкция участка Москва – Каланчевская – Курский вокзал проводится в целях дальнейшего развития МЦД-2 "Нахабино – Подольск" и запуска МЦД-4 "Апрелевка – Железнодорожная".

Реконструкцию участка Каланчевская – Курская планируется окончить в первом квартале 2023 года. Работы на объекте должны закончить на 1,5 года раньше, чем предполагалось ранее.

