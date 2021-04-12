Расписание электропоездов на Ярославском направлении МЖД изменится в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание движения пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится в период с 13 по 30 апреля.

"Обращаем внимание пассажиров, что в будние дни у нескольких пригородных поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте", – объявили в пресс-службе МЖД.

Кроме того, по вторникам и средам в указанный период пассажиры не смогут воспользоваться электропоездом № 6031 Пушкино – Москва. Данный состав отправлением в 05:11 временно выведен из расписания.

Как уточняется, расписание скорректировано из-за ремонтно-путевых работ на Северной железной дороге.

В МЖД попросили пассажиров заранее ознакомиться с изменениями и соответственно скорректировать маршруты. Расписание доступно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее стало известно, что в апреле также изменится график следования ряда электропоездов Казанского направления МЖД. Корректировка потребовалась в связи с ремонтом железнодорожного полотна на участке Берестянки – Сасово.

