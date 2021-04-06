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Транспорт

14:51

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В ЦППК рассказали о вещах, забытых с января пассажирами

Букет роз, мотоэкипировка и монитор: что забыли пассажиры ЦППК в этом году
транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала этого года пассажиры забыли в поездах почти 100 пакетов и сумок, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Как отмечается, среди забытых вещей оказался букет роз. 8 марта мужчина ехал поздравлять девушку, но заговорился по телефону и забыл цветы.

"Опомнился практически сразу, но поезд уже уехал. Чтобы спасти праздник, молодой человек заказал такси и отправился на конечную станцию, где и забрал букет", – говорится в сообщении.

Также в одной из оставленных пассажиром коробок был найден новый монитор от компьютера, а в марте байкер забыл в электропоезде эксклюзивную мотоэкипировку, подготовленную и расписанную художником по авторским эскизам.

26 марта ЦППК удалось оперативно найти и вернуть пассажиру электроакустическую гитару. В пресс-службе подчеркнули, что самой частой находкой стали зонты, кошельки, головные уборы, портфели и пакеты.

ЦППК напомнила пассажирам о бережном отношении к своим вещам и проявлении внимательности. В случае утери необходимо обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции поезда.

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