В ЦППК рассказали о вещах, забытых с января пассажирами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С начала этого года пассажиры забыли в поездах почти 100 пакетов и сумок, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Как отмечается, среди забытых вещей оказался букет роз. 8 марта мужчина ехал поздравлять девушку, но заговорился по телефону и забыл цветы.
"Опомнился практически сразу, но поезд уже уехал. Чтобы спасти праздник, молодой человек заказал такси и отправился на конечную станцию, где и забрал букет", – говорится в сообщении.
Также в одной из оставленных пассажиром коробок был найден новый монитор от компьютера, а в марте байкер забыл в электропоезде эксклюзивную мотоэкипировку, подготовленную и расписанную художником по авторским эскизам.
26 марта ЦППК удалось оперативно найти и вернуть пассажиру электроакустическую гитару. В пресс-службе подчеркнули, что самой частой находкой стали зонты, кошельки, головные уборы, портфели и пакеты.
ЦППК напомнила пассажирам о бережном отношении к своим вещам и проявлении внимательности. В случае утери необходимо обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции поезда.
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