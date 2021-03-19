С начала года пассажиры Мострансавто забыли больше тысячи вещей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала 2021 года в автобусах, на автовокзалах и автостанциях АО "Мострансавто" пассажиры забыли больше тысячи вещей. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Чаще всего находились карты "Стрелка", социальные карты жителя Подмосковья и москвича, банковские карты. Также часто встречались сезонные вещи – шарфы, перчатки, шапки", – говорится в сообщении.

Одними из самых необычных находок в транспорте стали домик с когтеточкой для кошки, альпинистское снаряжение и удочка для зимней рыбалки.

Специалисты пресс-службы напомнили, что в случае обнаружения бесхозного предмета нужно рассказать об этом водителю, сотруднику охраны на автовокзале или автостанции. Также, если вы сами забыли что-то в транспорте, следует обратиться в диспетчерскую службу.

Найденные предметы хранятся на складе в течение шести месяцев, после чего их утилизируют.

Ранее Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) рассказала, что пассажиры забывали в вагонах с начала 2021 года.