Более 37 млн пассажиров перевезли новые автобусы Мострансавто с июня 2020 года

Фото: ТАСС/Александр Вильф
С июня 2020 года свыше 37,4 миллиона пассажиров перевезли более 660 новых автобусов Мострансавто. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В июне 2020 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в автопарк Мострансавто было передано свыше 660 новых автобусов большого класса. За девять месяцев работы новые автобусы Мострансавто перевезли более 37,4 миллиона пассажиров. Транспортные средства выполнили почти 2 миллиона рейсов", – говорится в сообщении.
Уточняется, что данными автобусами чаще всего пользуются льготные категории пассажиров. С помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича было совершено больше 17 миллионов поездок, а по транспортным картам "Стрелка" – 9 миллионов.
Ранее стало известно, что транспортной картой "Тройка" разрешили пользоваться еще на 100 новых маршрутах в Московской области. Как уточнили в ведомстве, маршруты, о которых идет речь, перевозят пассажиров в 22 округах Подмосковья.
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