Сноуборд, обогреватель и электробритву забыли пассажиры электричек ЦППК

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) рассказала, что пассажиры забывали в вагонах с начала 2021 года.

В первые два месяца работники обнаружили около 50 забытых сумок и пакетов. Иногда в них обнаруживали довольно необычные предметы: например, сноуборд, обогреватель и шлем для катания.

Самой частой находкой стали зонты, кошельки, головные уборы и документы.

"В случае обнаружения бесхозных вещей работники подразделения транспортной безопасности информируют локомотивную бригаду, оцепляют место, а затем вызывают сотрудников транспортной полиции, которые забирают оставленные предметы", – рассказали в компании.

ЦППК также напомнила пассажирам о бережном отношении к своим вещам и проявлении внимательности. В случае утери необходимо обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции поезда.

Ранее сообщалось, что ЦППК 14 марта запустит масленичный поезд. Он отправится в рейс с Белорусского вокзала в 10:30. Пассажиры проедут до станции Захарово, где пройдет самая крупная и зрелищная Масленица Подмосковья. В поездке пассажиров ожидает специальная праздничная программа с выступлениями музыкантов и артистов. Всех желающих угостят блинами.