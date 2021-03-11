ЦППК запустит масленичный поезд и угостит пассажиров блинами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Центральная ППК 14 марта запустит масленичный поезд. Он отправится в рейс с Белорусского вокзала в 10:30, сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что в масленичный поезд на один день превратится электропоезд 6401 Москва (Белорусский вокзал) – Звенигород. Пассажиры проедут до станции Захарово, где пройдет самая крупная и зрелищная Масленица Подмосковья.

В поездке пассажиров ожидает специальная праздничная программа с выступлениями музыкантов и артистов. Всех желающих угостят блинами. На поляне музея-заповедника Пушкина в Захарове, где состоится торжество, почетным гостем станет народная артистка Надежда Бабкина.

Масленичные гулянья и проводы зимы пройдут и в других городах Московской области. До мест главных празднований можно будет добраться на комфортных электропоездах ЦППК.

С 11 по 14 марта Звенигород откроет двери гастрономического и фольклорного фестиваля. Доехать можно менее чем за полтора часа на электропоезде с Белорусского вокзала до станции Звенигород.

13 марта в парке "Раздолье" пройдет детская Масленица с ярмаркой народных промыслов, катанием на хаски, лошадях, мастер-классами, театральной постановкой и интерактивными программами. Добраться можно всего за полчаса на электропоезде с Белорусского вокзала до станции Раздоры.

14 марта в Серпухове на площади Ленина пройдет солнечная Масленица. Для гостей праздника подготовили зажигательный концерт, детскую анимацию, карусели, народные игры и хороводы, фаер-шоу, масленичные фотозоны. Доехать до места празднования можно за 1 час 40 минут с Курского вокзала.

В поселке Тучково организуют большую концертную программу "Как люд тучковский весну спасал". Время следования от Белорусского вокзала до станции Тучково составляет 1 час 2 минуты.

В Дмитрове гулянья начнутся в 12:00 на Советской площади. Все желающие смогут покататься на санях и печке, выпить ароматный чай из гигантского самовара. Доехать до станции Дмитров можно на пригородных поездах с Савеловского вокзала за полтора часа.

В Коломне пройдут народные празднования и прощание с зимой. На площади около музейной фабрики пастилы состоится блинная ярмарка. С Казанского вокзала до Коломны доезжает за 1 час 34 минуты.

Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами в честь Масленицы. До конца недели праздничные открытки можно увидеть на 50 цифровых билбордах, медиафасадах домов № 8 и 28 на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа.

К Масленице также подготовили красочный видеоролик, который будет транслироваться до 14 марта на домах-книжках на Новом Арбате.

Кроме того, столичные парки подготовили к Масленице праздничную онлайн-программу, куда вошли творческие мастер-классы, концерты и кулинарные уроки. В частности, желающие узнают, как испечь традиционные блины, можно ли прийти на бал в кокошнике и зачем сжигать чучело в честь начала весны. Видео будут размещать в соцсетях с 9 по 14 марта. Посетить онлайн-уроки можно бесплатно, предварительная регистрация не потребуется.

