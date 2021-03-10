Столицу украсили 500 тематических плакатов в честь Масленицы

Фото: комплекс городского хозяйства
Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами в честь Масленицы. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"В общей сложности на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установлено 500 праздничных тематических плакатов", – отметил вице-мэр.
По его словам, до конца недели праздничные открытки можно увидеть на 50 цифровых билбордах, медиафасадах домов № 8 и 28 на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа.
Бирюков добавил, что к Масленице также подготовили красочный видеоролик, который будет транслироваться до 14 марта на домах-книжках на Новом Арбате.
Кроме того, столичные парки подготовили к Масленице праздничную онлайн-программу, куда вошли творческие мастер-классы, концерты и кулинарные уроки. В частности, желающие узнают, как испечь традиционные блины, можно ли прийти на бал в кокошнике и зачем сжигать чучело в честь начала весны. Видео будут размещать в соцсетях с 9 по 14 марта. Посетить онлайн-уроки можно бесплатно, предварительная регистрация не потребуется.
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