Дополнительные "дачные" поезда начнут курсировать на МЖД с 28 марта

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В связи с приближением дачного сезона и переходом на летний график движения Центральная ППК совместно с МЖД традиционно назначает дополнительные поезда на наиболее востребованные направления, сообщает пресс-служба ЦППК.
Для удобства пассажиров будут курсировать 17 дополнительных поездов. 15 из них – с 28 марта, еще два – с 24 и 25 апреля.
Кроме того, у 10 пригородных поездов будет скорректирован маршрут следования, у девяти изменится периодичность движения.
На Павелецком направлении изменится маршрут следования четырех поездов:
На Казанском направлении назначены семь поездов:
Пассажиров просят заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".
Ранее жители Москвы проголосовали по вопросу переименования железнодорожной станции Кубанская в районе Люблино. В опросе "Активного гражданина" приняли участие 207 544 человека. В результате 49,55% респондентов выбрали, чтобы осталось название Кубанская. При этом 22,99% активных граждан посчитали, что станцию требуется переименовать обратно в Люблино.
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