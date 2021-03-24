Дополнительные "дачные" поезда начнут курсировать на МЖД с 28 марта

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В связи с приближением дачного сезона и переходом на летний график движения Центральная ППК совместно с МЖД традиционно назначает дополнительные поезда на наиболее востребованные направления, сообщает пресс-служба ЦППК.

Для удобства пассажиров будут курсировать 17 дополнительных поездов. 15 из них – с 28 марта, еще два – с 24 и 25 апреля.

Кроме того, у 10 пригородных поездов будет скорректирован маршрут следования, у девяти изменится периодичность движения.

На Павелецком направлении изменится маршрут следования четырех поездов:

вместо поезда № 6391 Москва – Михнево будет курсировать состав № 6991 Москва – Яганово;

вместо поезда № 6392 Михнево – Москва будет курсировать поезд № 6182 Кашира – Москва;

вместо поезда № 6683 Москва – Домодедово будет курсировать поезд № 6181 Москва – Кашира;

вместо поезда № 6682 Домодедово – Москва будет курсировать поезд № 6992 Яганово – Москва.

№ 6923 Столбовая – Яганово будет курсировать по рабочим дням;

№ 6904 сообщением Яганово – Михнево будет курсировать по рабочим дням.

№ 6993 Москва – Яганово;

№ 6994 Яганово – Москва;

№ 6393 Москва – Михнево;

№ 6394 Михнево – Москва.

№ 6354 Москва – Савелово;

№ 6361 Савелово – Москва.

№ 6622 сообщением Лесной Городок – Москва;

№ 6619 Москва – Лесной Городок.

№ 6491 Москва – Кресты;

№ 6492 Кресты – Москва;

№ 6384 Малоярославец – Москва.

Также изменились периодичность движения и маршрут поездов:Помимо этого, назначены четыре поезда выходного дня:На Савеловском направлении назначены два поезда выходного дня:На Киевском направлении изменена периодичность курсирования двух поездов. Они будут следовать по рабочим дням:Также назначены три поезда выходного дня:Изменился и маршрут следования одного поезда. Вместо поезда № 6483 сообщением Москва – Нара будет курсировать № 6383 сообщением Москва – Малоярославец.

На Казанском направлении назначены семь поездов:

№ 7193 Куровская – Москва, № 7194 Москва – Шатура по субботам;

№ 6365 Егорьевск – Воскресенск, № 6366 Воскресенск – Егорьевск по воскресеньям;

№ 6752 Москва – Шиферная, № 6759 Шиферная – Москва по выходным;

№ 7051 Рязань-2 – Москва по воскресеньям.

№ 6827 Куровская – Москва ежедневно будет следовать от станции Черусти.

Вместо поезда № 6018 Рыбное – Рязань-1 по выходным дням будет курсировать поезд № 6016 Голутвин – Рязань-1.

Вместо поезда № 6009 Рязань-1 – Рыбное по выходным дням будет курсировать поезд № 6007 Рязань-1 – Голутвин.

№ 6503 пл. 47 км – Москва;

№ 6552 Москва – пл. 47 км.

Изменен маршрут следования и периодичность движения еще трех поездов:Кроме того, изменен маршрут следования поезда № 6808 Москва – Куровская. Он будет ходить до станции Черусти. Также изменена периодичность движения двух поездов. Они будут курсировать ежедневно:На Горьковском направлении назначен один поезд: № 7084 Москва – Владимир. Он будет ходить по субботам. Помимо этого, изменилась периодичность движения поезда № 7117 Железнодорожная – Москва. Он будет курсировать ежедневно, кроме воскресенья.

Пассажиров просят заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

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