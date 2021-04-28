На северо-западе и в центре Москвы изменятся маршруты наземного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
29 апреля и 4 мая на время ночных репетиций парада Победы на северо-западе и в центре столицы изменятся маршруты наземного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
"Также будет ограничено движение автомобилей", – говорится в сообщении.
Горожанам рекомендовали планировать поездки в этих районах заранее. Со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте.
Ранее сообщалось, что в мае движение в воздушном пространстве над Москвой временно ограничат из-за подготовки к параду Победы.
Согласно утвержденному расписанию, для аэропорта Шереметьево ограничения будут действовать с 10:40 до 11:05; Домодедово – с 10:55 до 11:20; Внуково – с 10:50 до 11:15; Раменское – с 10:55 до 11:20; Калуга (Грабцево) – с 09:40 до 10:40; Остафьево – с 10:55 до 11:20.
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