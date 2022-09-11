Стилист назвал визуально старящие женщин ошибки при уходе за волосами

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Французский звездный парикмахер Фредерик Феккай назвал визуально старящие женщин ошибки при уходе за волосами, сообщает The Sun.

Он подчеркнул, что ухудшить внешний вид может чрезмерное использование стайлинговых средств и сухих шампуней. По его словам, они не только делают пряди тусклыми и невзрачными, но и приводят к закупориванию фолликулов, что истончает волосы.

Также стилист призвал отказаться от темных непрозрачных тонов при закрашивании седины. По его словам, натуральные волосы молодых людей имеют много оттенков, которые контрастируют и придают объем.

Также он посоветовал не придерживаться одного и того же метода ухода за прядями, поскольку с течением времени меняется образ жизни человека и влияющие на него внешние факторы, что отражается на состоянии волос.

Парикмахер призвал обновлять косметические средства в соответствии с потребностями организма.

Ранее сообщалось, что одними из самых модных стрижек этой осенью станут прически, которые пользовались популярностью в 1970 годах. Среди них – "новая Рэйчел", которая была у Рэйчел Грин из сериала "Друзья".

Также в этом осеннем сезоне будут актуальными многослойная каскадная стрижка "бабочка" и "сэйчел". Помимо этого, отмечают эксперты, опять станут популярными стрижка "занавес" с пробором посередине и прически, обрамляющие лицо. Будут в тренде и челки.

