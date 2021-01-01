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Общество

01 января, 22:19

Индексация пенсий затронула около 3,7 млн неработающих жителей столичного региона

общество

Фото: depositphotos/mars58

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января повышены на 6,3%, в столичном регионе эта индексация коснулась около 3,7 миллиона человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу отделения ПФР по Москве и Подмосковью.

"По Москве и Московской области индексация коснется порядка 3,7 миллиона неработающих пенсионеров", – говорится в сообщении.

Уточняется, что после индексации средний размер страховой пенсии неработающего гражданина составит 17 тысяч 478 рублей по Москве, 18 тысяч 225 рублей по Подмосковью.

Ранее Владимир Путин призвал рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. На встрече с президентом глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков отметил, что принятое в 2016 году решение о приостановке индексации для этой категории граждан было неправильным. Он подчеркнул, что те компенсационные эффекты, которые начисляются работающим пенсионерам, не покрывают потери работающих пенсионеров от отсутствия индексации.

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