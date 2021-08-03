Россияне назвали идеальный для себя возраст выхода на пенсию

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Треть россиян – 30% – планируют выйти на пенсию по достижении установленного законом возраста, об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного РБК.
Большинство граждан – 42% – собираются работать до тех пор, пока позволяет здоровье. Лидерами по трудоголикам являются Подмосковье, Волгоградская и Иркутская область – 55%, 53% и 50% соответственно.
Почти пятая часть россиян планируют уйти на пенсию раньше, не дожидаясь установленного законом возраста, 6% заявили, что намерены работать до 70–75 лет.
Аналитики также выяснили, что 56% россиян не делают никаких сбережений для будущей жизни на пенсии, на накопительный счет деньги откладывают лишь 17%. Инвестируют в недвижимость 13% принявших участие в исследовании, в ценные бумаги – 14%. Еще 9% копят валюту.
По данным экспертов, 26% респондентов ожидают сокращения своих доходов на пенсии. Аналитики также выяснили, что больше всего о финансовой подушке на старость уже сейчас думают менеджеры высшего звена.
Ранее россияне рассказали, чем планируют заниматься после выхода на пенсию. Более трети респондентов заявили, что намерены заняться творчеством.
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