Пенсионерам объяснили, какие налоги им не нужно платить

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Стало известно, какие налоги российские пенсионеры не должны платить. Об этом рассказал эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис в интервью агентству "Прайм".

Как пояснил эксперт, государство изменило налоговые льготы для улучшения материального положения пожилых граждан. В частности, работающие пенсионеры могут рассчитывать на возвращение части налогов НДФЛ по статьям 218–221 второй части Налогового кодекса.

"Такой своеобразный налоговый кешбэк доступен, если работающий пенсионер оплатил медицинские расходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости и при осуществлении инвестиций (иногда и в пользу своих близких)", – рассказал Биезбардис.

Эксперт продолжил, что по некоторым причинам работодатель автоматически уменьшает НДФЛ. В других случаях заявить о получении средств придется через него или налоговую декларацию.

"В последнем случае будет уменьшен удерживаемый работодателем налог, и ждать рассмотрения декларации не потребуется", – пояснил специалист.

Кроме того, с 2017 года пожилые граждане имеют льготу по земельному налогу – обязательная плата не взимается, если участок имеет площадь до 6 соток. При этом регионы могут увеличивать площадь, попадающую под льготы.

В некоторых субъектах РФ пенсионерам доступна льгота по транспортному налогу. Кроме того, они могут сэкономить на имуществе физлиц.

"Добровольная пенсия также не облагается налогом, если сформирована за счет работника и его работодателя", – подытожил Биезбардис.

Ранее в России предложили снизить стоимость мобильной связи для пенсионеров. Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев выразил мнение, что компании могли бы разработать льготные тарифы, а государство их бы полностью или частично субсидировало.

До этого Росстат опубликовал отчет, из которого следует, что из-за высокой инфляции в первой половине текущего года снизились пенсии россиян в реальном выражении. В феврале произошло уменьшение на 0,1% в годовом сравнении, в марте – на 0,2%, в апреле – на 0,1%, в мае – на 0,5%, а в июне – уже на 0,8%.