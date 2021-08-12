Эксперт рассказал, что срочная служба не войдет автоматически в трудовой стаж

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Экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития России, проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов считает, что нельзя автоматически вносить срочную службу в армии в трудовой стаж, позволяющий досрочно выходить на пенсию. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной такого заявления Сафонов назвал разные условия труда на службе.

"В соответствии с законодательством к особому стажу относится стаж, связанный с работой в неблагоприятных условиях труда. Естественно, что автоматически относить к особым условия труда службу в армии невозможно <...> Такое предложение вряд ли пройдет в силу того, что там разные условия труда у всех", – объяснил проректор.

Ранее "Единая Россия" выдвинула инициативу о включении службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.

На прошлой неделе с такой же инициативой выступили депутаты от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы. Он предполагает внесение изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях", определяющий расчет страхового стажа для досрочного назначения пенсии.