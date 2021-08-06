Законопроект о включении службы в армии в стаж для досрочной пенсии внесен в Госдуму

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий включение срочной службы в армии в страховой стаж для досрочного выхода на пенсию. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.
Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов. Документ предполагает внесение изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях", определяющий расчет страхового стажа для досрочного назначения пенсии.
Как отмечается в пояснительной записке, отсутствие учета периода срочной службы в страховом стаже способствует развитию социальной напряженности, поскольку ставит в несправедливо невыгодное положение лиц, исполнивших конституционный долг по защите Отечества.
Ранее аналогичное предложение прорабатывали депутаты от "Единой России". Соответствующий законопроект планировалось подготовить для оценки кабмина до сентябрьских выборов в Госдуму.
Также включение срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию обсуждали в Совфеде.
Сообщалось, что сенаторы прорабатывали данную инициативу с министерством труда и социальной защиты РФ и оценивали ежегодные затраты на ее реализацию в два миллиарда рублей.
В ПФР объяснили, как срочная служба в армии влияет на размер пенсии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: