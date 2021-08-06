Законопроект о включении службы в армии в стаж для досрочной пенсии внесен в Госдуму

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В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий включение срочной службы в армии в страховой стаж для досрочного выхода на пенсию. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов. Документ предполагает внесение изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях", определяющий расчет страхового стажа для досрочного назначения пенсии.

Как отмечается в пояснительной записке, отсутствие учета периода срочной службы в страховом стаже способствует развитию социальной напряженности, поскольку ставит в несправедливо невыгодное положение лиц, исполнивших конституционный долг по защите Отечества.

Ранее аналогичное предложение прорабатывали депутаты от "Единой России". Соответствующий законопроект планировалось подготовить для оценки кабмина до сентябрьских выборов в Госдуму.

Также включение срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию обсуждали в Совфеде.

Сообщалось, что сенаторы прорабатывали данную инициативу с министерством труда и социальной защиты РФ и оценивали ежегодные затраты на ее реализацию в два миллиарда рублей.