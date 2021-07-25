Эксперт назвал законные способы увеличения пенсий

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Размер пенсий у многих пожилых граждан лишь незначительно превышает прожиточный минимум в регионе проживания, но есть способы увеличить сумму выплат, рассказал эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис.

Он напомнил, что у каждого вида пенсии существуют свои основания для назначения и пересмотра выплат.

"В некоторых случаях для повышения получаемых сумм пенсионеру достаточно направить в ПФР или МФЦ необходимые документы. Поэтому важно время от времени проверять свои пенсионные права и отслеживать изменения в законодательстве", – рассказал Биезбардис агентству "Прайм".

В частности, эксперт посоветовал предоставить в Пенсионный фонд доказательства ранее неучтенного стажа работы, если такой имеется. Специалист напомнил, что размер страховых пенсий зависит от страхового и нестрахового стажа, а также от суммы пенсионных коэффициентов.

Биезбардис также отметил, что усилить свои пенсионные права могут и самозанятые, для этого нужно добровольно производить взносы в ПФР.

Ранее независимый финансист Александр Доржиев назвал способ стать миллионером к пенсии. По его словам, для этого нужно отказаться от покупки спиртного и откладывать эту сумму. Он уточнил, что в среднем россияне тратят на алкоголь около 2,5 тысяч рублей в месяц или 30 тысяч рублей в год. Специалист также отметил, что миллионное состояние к пенсии можно накопить, если начать инвестировать в 25 лет.