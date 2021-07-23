Финансист назвал способ стать миллионером к пенсии

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Если отказаться от покупки спиртного и откладывать эту сумму, то к пенсии можно стать миллионером, заявил независимый финансовый консультант Александр Доржиев.
По его словам, в среднем россияне тратят на алкоголь около 2,5 тысяч рублей в месяц или 30 тысяч рублей в год.
"Естественно, это средняя картина, и кто-то тратит больше, а кто-то меньше, но если даже эти деньги вкладывать в акции на фондовом рынке ежемесячно под 10% годовых, то там будет около 15 или 17 миллионов рублей за 40 лет", – сказал он в интервью радио Sputnik.
Специалист отметил, что миллионное состояние к пенсии можно накопить, если начать инвестировать в 25 лет.
Ранее аналитики выяснили, что для накопления одного миллиона рублей большинству россиян в среднем понадобится более 20 лет.
Согласно исследованию, быстрее всех смогут накопить эту сумму жители Чукотки и ЯНАО. Им понадобится 7,8 и 8,6 лет соответственно. По словам экспертов, это связано с тем, что в данных субъектах высокий уровень зарплат в добывающих отраслях.
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