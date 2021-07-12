Россиянам рассказали, за какой срок можно накопить один миллион рублей

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Более 20 лет в среднем понадобится большинству россиян, чтобы накопить один миллион рублей, выяснили аналитики. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно исследованию, лидерами рейтинга стали Чукотка и ЯНАО. Жителям этих регионов со среднестатистической зарплатой понадобится 7,8 и 8,6 лет для накопления одного миллиона рублей. По словам экспертов, это связано с тем, что в данных субъектах высокий уровень зарплат в добывающих отраслях.

Еще одним регионом, где на накопление миллиона рублей понадобится менее десяти лет, стала Магаданская область. Москва заняла пятую строчку рейтинга с результатом 11 лет. Следом идут ХМАО – 11,3 года, Камчатка – 11,4 года, Сахалин – 11,5 года, Якутия – 11,8 года.

"В целом менее 15 лет, необходимых для накопления миллиона, демонстрируют 11 регионов, а в 44 регионах для накопления этой крупной суммы нужно более 20 лет, таким образом, в большинстве регионов миллион рублей нужно копить более 20 лет", – говорится в исследовании.

Более 20 лет на накопление миллиона рублей понадобится жителям Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии – 24,1, 24,3 и 24,7 года соответственно.

Ранее технический лидер команды депозитных и инвестиционных продуктов ОТП Банка Оксана Леканова рассказала о наиболее частых финансовых ошибках россиян. Среди них, по словам эксперта, отсутствие накоплений и финансового планирования, розничное инвестирование без необходимых знаний и навыков, а также недостаточное внимание к пенсионным накоплениям.