Экономист перечислила главные финансовые ошибки россиян

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Отсутствие накоплений и финансового планирования, розничное инвестирование без необходимых знаний и навыков, а также недостаточное внимание к пенсионным накоплениям являются типичными финансовыми ошибками россиян. Об этом рассказала технический лидер команды депозитных и инвестиционных продуктов ОТП Банка Оксана Леканова, передает агентство "Прайм".

По словам эксперта, в первую очередь необходимо научиться планировать бюджет, рассчитывать долговую нагрузку и крупные траты, а также рассмотреть варианты накопления.

"Для тех, кто хочет сохранить средства и получить по ним умеренную доходность подойдут вклады. Тем, кто хочет, чтобы средства были постоянно доступны в случае необходимости, подойдут накопительные счета. Для тех, кто хочет инвестировать чуть более агрессивно, подойдет работа с управляющими компаниями и портфельными менеджерами", – сказала Леканова.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что перед тем, как доверить свои деньги банку, нужно проверить надежность финансовой организации. В частности, длительность ее существования на рынке, размер и структуру капитала.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что спекулятивные криптоактивы являются самой опасной стратегией инвестирования. По ее словам, в данном случае могут возникнуть колоссальные потери, а цена является очень волатильной.