Совфед и Минтруд обсуждают включение срочной службы в стаж для досрочного выхода на пенсию

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Сенаторы обсуждают с министерством труда и социальной защиты РФ включение срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, сообщает ТАСС.

По словам зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой, реализация этой инициативы потребует два миллиарда рублей ежегодно.

Она подчеркнула, что служба в армии – это нестраховой период, но, учитывая, что это конституционная обязанность, у человека, в отличие от других нестраховых периодов, нет права выбора.

"В итоге тот человек, который не служил, оказывается в более выгодных условиях в пенсионном отношении, чем тот, который служил", – пояснила сенатор.

Она напомнила, что по инициативе Владимира Путина была внесена поправка в действующее законодательство, которая предусматривает назначение пенсии на льготных условиях именно для лиц, которые имеют длительный стаж работы. Эта норма распространяется на мужчин со стажем 42 года и женщин, у которых 37 лет стажа.

Ранее министерство труда и социальной защиты разработало проект, согласно которому планируется скорректировать расчет стажа для назначения досрочной страховой пенсии по старости.

Нововведения коснутся сотрудников, которым необходимо регулярно проходить курсы повышения квалификации. В общий трудовой стаж могут быть включены периоды обучения, когда за сотрудниками сохраняются их рабочие места и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.

В настоящее время данные периоды не включены в общий стаж, предусматривающий досрочный выход на пенсию. Согласно проекту, воспользоваться правом на досрочную пенсию смогут медики, педагоги, работники общественного транспорта и некоторые другие.