Минтруд предложил изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

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Министерство труда и социальной защиты разработало проект, согласно которому планируется скорректировать расчет стажа для назначения досрочной страховой пенсии по старости. Об этом сообщает "Российская газета".

Нововведения коснутся сотрудников, которым необходимо регулярно проходить курсы повышения квалификации.

Уточняется, что в общий трудовой стаж могут быть включены периоды обучения, когда за сотрудниками сохраняются их рабочие места и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.

В настоящее время данные периоды не включены в общий стаж, предусматривающий досрочный выход на пенсию.

Согласно проекту, воспользоваться правом на досрочную пенсию смогут медики, педагоги, работники общественного транспорта и некоторые другие.

Ранее сообщалось, что медики, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, смогут выйти на пенсию раньше срока. Один месяц работы врачей с пациентами с COVID-19 приравнивается к трем месяцам. Медикам также будет положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллионов рублей. Такая выплата может составить до 375 тысяч рублей.

