В Совфеде назвали новую категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Медики, работающие с инфицированными коронавирусной инфекцией COVID-19, смогут выйти на пенсию раньше срока. Об этом сообщает ИА "НСН".
По словам зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяны Кусайко, один месяц работы врачей с пациентами с COVID-19 приравнивается к трем месяцам.
"Возможность выхода на пенсию (для работающих с COVID-пациентами. – Прим. Ред.) будет пересчитана", – сообщила Кусайко.
Она заявила, что медикам также будет положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллионов рублей. Такая выплата может составить до 375 тысяч рублей.
Помимо прочего, сотрудники, работающие с COVID-пациентами, получат возможность приватизировать жилье. Для этого дополнительно потребуется определенный профессиональный стаж. По словам Кусайко, данная программа осуществляется на региональном уровне и пользуется большой популярностью.
Ранее россияне определили размер пенсии для комфортной жизни. Данный показатель оказался в три раза больше средней пенсии в текущем году.
Кроме того, руководитель Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис рассказал, кто в 2021 году сможет получать пенсию больше 30 тысяч рублей. Он пояснял, что размер страховой пенсии по старости зависит от числа заработанных за всю жизнь средств.
Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам может решиться уже к весне
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