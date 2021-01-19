В Совфеде назвали новую категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Медики, работающие с инфицированными коронавирусной инфекцией COVID-19, смогут выйти на пенсию раньше срока. Об этом сообщает ИА "НСН".

По словам зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяны Кусайко, один месяц работы врачей с пациентами с COVID-19 приравнивается к трем месяцам.

"Возможность выхода на пенсию (для работающих с COVID-пациентами. – Прим. Ред.) будет пересчитана", – сообщила Кусайко.

Она заявила, что медикам также будет положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллионов рублей. Такая выплата может составить до 375 тысяч рублей.

Помимо прочего, сотрудники, работающие с COVID-пациентами, получат возможность приватизировать жилье. Для этого дополнительно потребуется определенный профессиональный стаж. По словам Кусайко, данная программа осуществляется на региональном уровне и пользуется большой популярностью.

Ранее россияне определили размер пенсии для комфортной жизни. Данный показатель оказался в три раза больше средней пенсии в текущем году.

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