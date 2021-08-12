В Госдуму внесут проект о включении срочной службы в армии в трудовой стаж

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"Единая Россия" внесет в Госдуму в четверг, 12 августа, проект закона о включении периода службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщил руководитель фракции ЕР в нижней палате парламента Сергей Неверов.

"Служба в армии по призыву будет засчитываться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. "Единая Россия" <...> внесет такой законопроект", – приводит слова парламентария ТАСС.

На прошлой неделе с такой же инициативой выступили депутаты от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы. Он предполагает внесение изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях", определяющий расчет страхового стажа для досрочного назначения пенсии.

Как отмечается в пояснительной записке, отсутствие учета периода срочной службы в страховом стаже способствует развитию социальной напряженности, поскольку ставит в несправедливо невыгодное положение лиц, исполнивших конституционный долг по защите Отечества.