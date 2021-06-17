В ПФР объяснили, как срочная служба в армии влияет на размер пенсии

Россиянам разъяснили, как срочная служба в армии влияет на размер пенсии. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Там заявили, что за каждый год службы гражданину начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Данный показатель дается человеку за время официального трудоустройства. При этом число коэффициентов определяется суммой страховых взносов и стажем.

В ПФР также добавили, что в некоторых случаях при расчете пенсии допускается учет службы в армии до 2002 года. При этом такой вариант расчета не всегда гарантирует увеличение размера пенсии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.