В Минобрнауки поддержали внедрение "антинаушников" на экзаменах в вузах

12:42
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В университетах РФ на экзаменах стоит использовать "антинаушники". Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в рамках Петербургского международного экономического форума.
По его словам, сначала необходимо воспитать студентов высокой культуры, которые не захотят пользоваться запрещенными устройствами в период сессии.
"Но идеальный вариант – если будет такой студент, у которого лежит на столе наушник, есть возможность им воспользоваться, но уровень культуры такой, что он не станет этого делать", – заявил Фальков.
Он также добавил, что студенты, пользующиеся запрещенными устройствами, обманывают сами себя, так как в конечном счете не получают необходимого знания.
Ранее в Минобрнауки оценили работу системы высшего образования РФ в период пандемии коронавируса.
Фальков подтвердил, что не обошлось без проблем и недостатков, однако ситуация будет проанализирована и исправлена.
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