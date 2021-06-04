В Минобрнауки поддержали внедрение "антинаушников" на экзаменах в вузах

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В университетах РФ на экзаменах стоит использовать "антинаушники". Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, сначала необходимо воспитать студентов высокой культуры, которые не захотят пользоваться запрещенными устройствами в период сессии.

"Но идеальный вариант – если будет такой студент, у которого лежит на столе наушник, есть возможность им воспользоваться, но уровень культуры такой, что он не станет этого делать", – заявил Фальков.

Он также добавил, что студенты, пользующиеся запрещенными устройствами, обманывают сами себя, так как в конечном счете не получают необходимого знания.

Ранее в Минобрнауки оценили работу системы высшего образования РФ в период пандемии коронавируса.

Фальков подтвердил, что не обошлось без проблем и недостатков, однако ситуация будет проанализирована и исправлена.