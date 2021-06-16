Москвичам разрешили сидеть на скамейках в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому москвичам вновь разрешается сидеть на скамейках и подобных объектах в парках. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства города.
"При посещении территорий общегородского значения... не допускается использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица (за исключением скамеек и иных подобных объектов)", – сказано в новой версии документа.
Ранее Собянин подписал указ о нерабочих днях в столице в период с 15 по 19 июня. С 13 июня также вводится особый порядок работы заведений общественного питания и развлекательных пространств – ночных клубов и дискотек.
Помимо этого, в городе будут закрыты детские центры и аттракционы. Не смогут работать и фуд-корты в торговых центрах – им разрешено торговать только на доставку или навынос.
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