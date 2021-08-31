Елена Кац призвала жителей вакцинироваться от гриппа

Фото: Николай Темников
Главный врач детской городской поликлиники № 7 Елена Кац заявила, что вакцинация от коронавируса не является заменой профилактике сезонных простудных заболеваний. Об этом она рассказала во время встречи с жителями в районе Вешняки.
"Вакцинироваться от гриппа так же важно, как и от COVID-19, об этом заявили и во Всемирной организации здравоохранения. При этом начало осеннего сезона – оптимальное время для прививки, так как в это время, как правило, еще нет резкого подъема заболеваемости ОРВИ. Призываю всех сделать прививку от гриппа, как только в городе начнется эта прививочная кампания", – сказала она.
Кац считает, что прививаться от гриппа нужно каждый год, так как вирус постоянно мутирует, а состав вакцин меняется год от года.
Кроме того, общественный активист Владислав Ромашко заявил, что для профилактики сезонных заболеваний очень важно вести здоровый образ жизни. Он поделился собственным опытом сбалансированного питания и занятий спортом.
Ранее Кац призвала расширить меры поддержки отдельных категорий жителей столицы. Данное предложение она сделала в ходе круглого стола, посвященного организации социальной защиты в столице.
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