Вильфанд заявил о приближении бабьего лета в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что предстоящее сентябрьское похолодание в Москве указывает на вероятность бабьего лета, передает РИА Новости.

"Холодная погода наступает, это предвестник бабьего лета. О его начале мы сообщим за три-четыре дня", – уточнил специалист.

Как заявил научный сотрудник ранее, в Москву и Санкт-Петербург с 2 сентября придет умеренное похолодание. Несколько сниженная температура относительно нормы сохранится примерно на 9 дней.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус ожидает, что теплая погода в Москве установится во второй половине первого месяца осени. При этом эксперт не указал точные даты такого явления.