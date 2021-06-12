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Общество

10:37

В России выросла смертность от алкоголя

медицина общество

Фото: depositphotos/belchonock

Росстат сообщил о росте числа смертей в РФ из-за алкоголя, передает РБК.

По данным ведомства, в 2020 году от причин, связанных с употреблением спиртного, скончались 50 435 человек. При этом в 2019 году этот показатель был равен 47 427 людям, что меньше даже числа умерших за 2018 год.

Согласно информации Росстата, в 2020 году также увеличилось число смертей, связанных с психическими расстройствами и расстройствами поведения. По названным причинам скончались 25 159 человек, что на 20% больше, чем годом ранее (19 440 человек).

Ранее о проблеме, вызванной ростом потребления алкоголя и последующим скачком смертности, рассказывали в Минздраве. В мае 2020 года также сообщалось, что ведомство разрабатывает концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года.

Согласно данным последних исследований ученых, между алкоголизмом и группой крови человека есть определенная связь. Было установлено, что носители второй группы крови больше остальных склонны употреблять спиртные напитки.

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