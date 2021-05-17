Ученые выяснили, кто больше предрасположен к алкоголизму

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Ученые проанализировали связь между алкоголизмом и группой крови. Выяснилось, что носители второй группы крови больше остальных склонны употреблять спиртные напитки. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Исследователи предположили, что феномен обусловлен работой надпочечников. Например, во время стресса носители второй группы крови испытывают недостаток глюкозы. Оперативно решить эту проблему им помогает алкоголь. А у носителей первой группы наблюдается психологическая устойчивость: они меньше подвержены стрессам, а значит, и потере сахара. Как результат, реже прибегают к спиртному.
"Известно, что пациенты с никотиновой зависимостью после отказа от курения подсаживаются на сладкое. Это объясняется тем, что курение провоцирует выброс адреналина, из-за чего возрастает уровень глюкозы в крови. Когда человек отказывается от курения, уровень глюкозы уже приходится поднимать другими способами", – приводит аргумент в поддержку исследования нарколог, психотерапевт Юрий Вяльба.
Тем не менее он полагает, что в большей степени на развитие алкоголизма влияет генетическая предрасположенность и образ жизни, так как зависимость от спиртного встречается у представителей разных групп крови.
Ранее научный сотрудник отделения амбулаторной медицинской реабилитации филиала НМИЦПН имени Сербского Ольга Коротина назвала профессии, представители которых находятся в группе риска по алкоголизму. К ним она отнесла работников контрольных органов, общепита, водителей, военных, музыкантов и актеров.
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