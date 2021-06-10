Столичная ГИБДД анонсировала рейд против пьяных водителей в ночь на 14 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная Госавтоинспекция в ночь на 14 июня проведет рейд по проверке водителей на состояние опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Мероприятия, которые были проведены с начала 2021 года, позволили сократить количество аварий с участием пьяных водителей. За пять месяцев их число уменьшилось на 28,9%.



"Несмотря на небольшие количество и процент, такие дорожно-транспортные происшествия, как правило, вызывают серьезный резонанс и возмущение в обществе. Для предотвращения таких ДТП и профилактики пьянства за рулем управление ГИБДД города Москвы в ночь с 13 на 14 июня 2021 года проводит профилактический рейд "Нетрезвый водитель", – говорится в сообщении.

Кроме того, ГИБДД в Москве призвала всех участников дорожного движения своевременно сообщать в полицию о неадекватно ведущих себя на дороге автомобилистах и самим не садиться за руль пьяными.

Ранее сообщалось, что идею ограничить скорость для автомобилей до 30 километров в час в Москве поддержали в столичной ГИБДД. Эксперты выразили уверенность, что такая мера позволит снизить аварийность и спасти многие жизни. Однако большинство автомобилистов заявили, что тогда весь центр встанет в заторах.

