Вакцинация увеличила продолжительность жизни людей на 25 лет – врач

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

После начала массовой вакцинации населения в XX веке продолжительность человеческой жизни увеличилась на 25 лет. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

"Удалось обуздать многие бушевавшие эпидемии, которые выкашивали страны, тормозили развитие цивилизации и способствовали резкому сокращению продолжительности жизни", – приводит его слова РИА Новости. Он также добавил, что вакцины могут предупреждать развитие некоторых онкологических заболеваний, поскольку борются с вирусами, их вызывающими.

Подводя итог своим словам, Брико призвал россиян понимать важность вакцинации и активнее прививаться от коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация и соблюдение профилактических мер способны снизить вероятность мутации коронавируса. В ведомстве уточнили, что на данный момент значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни, не обнаружено. Однако если такие появятся, то состав вакцин можно будет изменить для защиты от них.

