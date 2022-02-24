Бельгия выступила за прекращение выдачи виз ЕС россиянам

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Бельгия выступила за то, чтобы Евросоюз прекратил выдачу виз всем россиянам, включая студентов и путешествующих по работе, цитирует ТАСС агентство Reuters.

"Безрассудное нападение России вынуждает нас быть осторожными с россиянами, которые хотят приехать в Бельгию. В настоящий момент россияне нежелательны здесь, общий запрет на выдачу виз россиянам не должен быть табуирован", – заявил госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди.

Ранее сообщалось, что правительство Чехии обсуждает вопрос об ужесточении процедуры выдачи виз россиянам. Рассматривается вопрос о введении гуманитарных виз для россиян. По словам вице-премьера, министра внутренних дел республики Вита Ракушана, намерение чешских властей ужесточить визовый режим с Россией является очередным сигналом поддержки Украины и ответом на последние действия российских властей.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил о возможности блокады путешествий для россиян. К такому решению власти страны могут прибегнуть в случае обострения ситуации на востоке Украины.

