Путин обсудит развитие автопрома с представителями бизнеса 16 июня

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Владимир Путин встретится с представителями крупного бизнеса в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума, чтобы обсудить проблемы развития автопрома, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В четверг (16 июня. – Прим. ред.), накануне основного дня (ПМЭФ. – Прим. ред.), Путин проведет очную встречу по вопросам развития автопрома. Там будут представители крупного бизнеса, связанного с автопромом, там будут представители правительства", – цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

Петербургский экономический форум пройдет 15–18 июня. Владимир Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ 17 июня в очном формате. Российский лидер будет говорить о влиянии антироссийских санкций на мировую экономику.

По словам Пескова, ПМЭФ посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, однако он будет не единственным зарубежным лидером.

