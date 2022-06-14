Место IKEA могут занять российские производители

В связи с приостановкой деятельности шведской компании IKEA ее место могут занять другие производители. Среди них и сеть Candellabra. Она включает в себя магазины дизайнерской мебели и товаров для дома от российских производителей, которые не зависят от поставок из-за границы.

При этом Candellabra не единственная альтернатива IKEA.

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