Россиянам назвали признаки работодателей-мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Соискатель должен быть осторожным при поиске работы, поскольку на рынке труда могут встретиться мошенники. О том, как не поддаться на обман злоумышленников, рассказала директор по персоналу компании "Первый ОФД" Елена Булкина в разговоре с Pravda.Ru.

Перед устройством на работу соискатель должен ознакомиться с рейтингом организации, а также узнать об отзывах действующих или бывших работников предприятия.

Булкина предупредила, что, если в ходе собеседования работодатель не озвучил список конкретных обязанностей и гарантий в отношении зарплаты, кандидату следует отказаться от трудоустройства. Платить за что-либо компании соискатель также не обязан.

"Если человеку предлагается заплатить за обучение, лицензию, за оформление документов – это означает только одно: конечно, это ерунда, это никому не нужно", – сообщила эксперт.

По ее словам, ввести в заблуждение с этой точки зрения могут компании, привлекающие на работу с первоначальными инвестициями или управляющими на биржах.

Ранее россиянам рассказали, как оставить мысли о работе в отпуске. Кандидат психологических наук Светлана Колосова объяснила, что перед уходом в отпуск можно подготовить шаблоны сообщений и составить график проверки рабочей почты. Однако, посоветовала эксперт, лучше понять, что из-за отсутствия человека на работе ничего плохого не случится.

