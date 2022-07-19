Россиянам объяснили, как не думать о работе в отпуске

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Кандидат психологических наук Светлана Колосова объяснила, как переключиться с мыслей о работе во время своего отпуска. Об этом она рассказала в беседе с News.ru.

"Не нужно засыпать с этими мыслями на ночь. Когда вы идете в отпуск, надо четко сделать график, когда смотреть рабочие материалы. Например, просматривать почту один или два раза в день", – заявила Колосова.

По мнению эксперта, на срочные запросы можно ответить, а для других достаточно заготовленной формы об отпуске с контактами замещающих или просто других сотрудников компании.

Специалист посоветовала в отпуске выходить из рабочего ритма и заменять его планированием дня отдыха. В противном случае высока вероятность провести день у телевизора или гаджетов. Светлана Колосова отметила, что в отпуске следует понять, что от отсутствия человека на работе ничего плохого не случится.

Согласно данным опроса сервиса "Туту.ру", большинство россиян главным критерием идеального отпуска считают деньги. На втором месте по востребованности является такой показатель, как наличие пляжного отдыха.