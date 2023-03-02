Выход есть: что делать клиентам банков, чьи приложения удалили из-за санкций

Мобильные приложения ряда российских банков 2 марта пропали из AppStore. К таким, в частности, относится "Тинькофф", "Зенит" и "Уралсиб". Блокировка связана с попаданием финансовых учреждений в санкционные списки Запада. Расскажем, какой выход банки предложили для своих клиентов.

Очередные рестрикции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Утром 2 марта пользователям гаджетов от Apple отключили возможность скачивать из магазина AppStore приложения банков "Уралсиб", "Тинькофф", "Зенит", "Левобережный" и "Приморье". Также это коснулось СДМ Банка, Металлинвестбанка и Уральского банка реконструкции и развития. В магазине Google Play приложения пока доступны.

Ранее подобные ограничения коснулись и других российских банков. В частности, из западных магазинов пропали приложения "Сбербанка", ВТБ, Альфа-Банка и Россельхозбанка. Причина заключается в санкциях США, Великобритании и Евросоюза.

Все удаленные приложения можно скачать в российском магазине RuStore, однако он доступен только пользователям гаджетов на операционной системе Android. Установить их на технику от Apple нельзя из-за политики американской компании. Она запрещает пользователям со всего мира скачивать приложения из сторонних магазинов (AppStore).

Порядок действий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Банк "Тинькофф" подтвердил в своем телеграм-канале, что их приложения удалили из AppStore. В связи с этим в организации дали клиентам несколько советов.





из сообщения банка "Тинькофф" Первое – сохранять спокойствие: уже скачанные приложения будут работать как обычно. Вы можете переводить деньги, пополнять счет и совершать другие операции. Или делать все то же самое в личном кабинете на сайте "Тинькофф".

"Второе – не скачивать приложения из неофициальных источников, это может быть опасно", – предупредили в пресс-службе.

В банке "Левобережный" также сообщили, что занимаются проблемой и призвали своих клиентов сохранять спокойствие. Уже скачанные приложения по-прежнему работают, сообщается в телеграм-канале компании.

"Владельцам Android рекомендуем срочно обновить приложение до последней версии, пока его не удалили из Google Play. Зайдите в магазин приложений, введите название банка и нажмите кнопку "Обновить", – сказано в инструкции.

В Металлинвестбанке заранее предупредили клиентов о возможном удалении приложения из западных магазинов. Владельцев гаджетов от Apple попросили не удалять уже скачанные программы, они будут работать без ограничений. Пользователи техники на Android могут загрузить приложение с официального сайта. С его же помощью доступны все финансовые операции, сказано в телеграм-канале банка.

В свою очередь, в "Уралсибе" тоже призвали не удалять уже установленные приложения с гаджетов Apple. Также там посоветовали запретить телефону сгружать программы.





из сообщения банка "Уралсиб" Для этого зайдите в "Настройки" → App Store → выключите "Сгружать неиспользуемые". Это нужно, чтобы телефон не удалил приложение как неиспользуемое.

Кроме того, в "Уралсибе" посоветовали обновить до последней версии приложения, скачанные из Google Play. Кроме того, сайт адаптирован для мобильных устройств – там есть все необходимые услуги, сказано в телеграм-канале.

