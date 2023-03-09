Бизнесмены Фридман и Авен хотят продать свои доли в Альфа-банке – СМИ

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Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен собираются продать свои доли в Альфа-банке деловому партнеру Андрею Косогову за 178 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на источники, ознакомленные с документами о сделке, сообщает Financial Times.

Согласно данным издания, Авен и Фридман таким образом желают снять с себя западные санкции, которые были введены против них после начала спецоперации России на Украине.

По словам собеседника газеты, бизнесмены хотят сделать все возможное, чтобы избавиться от российских активов. В статье указывается, что Косогоров, который на данный момент владеет 41 процентом кредитной организации, подтвердил факт соглашения.

Уточняется, что сделку планируется закрыть этой весной. Для этого будет необходимо согласие регулирующих органов, в том числе, Банка России. Отмечается, что для совершения сделки может потребоваться одобрение санкционных органов США и Евросоюза.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о своих сбывшихся негативных предупреждениях относительно российского бизнеса. Он подчеркнул, что простые российские граждане не пожалели тех, кто потерял свои деньги в западных банках и лишился яхт и дворцов.

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