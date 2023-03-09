09 марта, 23:43Экономика
Бизнесмены Фридман и Авен хотят продать свои доли в Альфа-банке – СМИ
Фото: SOPA Images via ZUMA Press Wire/ZUMA/ТАСС
Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен собираются продать свои доли в Альфа-банке деловому партнеру Андрею Косогову за 178 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на источники, ознакомленные с документами о сделке, сообщает Financial Times.
Согласно данным издания, Авен и Фридман таким образом желают снять с себя западные санкции, которые были введены против них после начала спецоперации России на Украине.
По словам собеседника газеты, бизнесмены хотят сделать все возможное, чтобы избавиться от российских активов. В статье указывается, что Косогоров, который на данный момент владеет 41 процентом кредитной организации, подтвердил факт соглашения.
Уточняется, что сделку планируется закрыть этой весной. Для этого будет необходимо согласие регулирующих органов, в том числе, Банка России. Отмечается, что для совершения сделки может потребоваться одобрение санкционных органов США и Евросоюза.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о своих сбывшихся негативных предупреждениях относительно российского бизнеса. Он подчеркнул, что простые российские граждане не пожалели тех, кто потерял свои деньги в западных банках и лишился яхт и дворцов.
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