Путин заявил о своих сбывшихся предупреждениях насчет бизнеса РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о своих сбывшихся негативных предупреждениях относительно российского бизнеса.

Во время своей речи президент России вспомнил о предупреждениях владельцам российского бизнеса на Западе, что они "замучаются пыль глотать".

По словам главы государства, российская экономика в 1990-х годах для источника сырья нашла ориентир на Западе. Он отметил, что советников было "пруд пруди". Путин заявил, что образ западных стран как тихой гавани является фальшивкой.

Президент отметил, что на Западе ограбили российских бизнесменов, которые хранили там свои средства. Также он подчеркнул, что государству почти невозможно было предотвратить утечку капитала из РФ в западных странах.

Путин сказал, что простые российские граждане не пожалели тех, кто потерял свои деньги в западных банках, кроме того, лишился яхт и дворцов.

Также Путин заявил, что российские предприниматели могут связывать свою жизнь с Западом, который будет считать их людьми второго сорта, но может сделать выбор в пользу работы на благо соотечественников.

Президент подчеркнул, что у каждого есть право выбора, в том числе и жить за границей. Однако представителям российского крупного бизнеса следует понимать, что, несмотря на все титулы, их там будут считать второсортными чужаками.

21 февраля в Гостином дворе прошло 18-е выступление Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Оно включает в себя политические, экономические и идеологические положения и является обязанностью главы государства, которая закреплена в Конституции.



Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе

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