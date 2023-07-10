Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Приложение Райффайзенбанка заработало в штатном режиме после сбоя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

"Райффайзен Онлайн и Райффайзен Инвестиции работают штатно", – уточнили в банке.

О сбоях в приложении сообщалось ранее 10 июля. Пользователи отмечали сложности со входом в онлайн-банк.

До этого некоторые пользователи мобильного приложения банка "Тинькофф" столкнулись с трудностями при попытке совершить перевод. Компания сообщала, что работает над решением проблемы.

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