15:45Технологии
Приложение Райффайзенбанка заработало в штатном режиме после сбоя
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Приложение Райффайзенбанка заработало в штатном режиме после сбоя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
"Райффайзен Онлайн и Райффайзен Инвестиции работают штатно", – уточнили в банке.
О сбоях в приложении сообщалось ранее 10 июля. Пользователи отмечали сложности со входом в онлайн-банк.
До этого некоторые пользователи мобильного приложения банка "Тинькофф" столкнулись с трудностями при попытке совершить перевод. Компания сообщала, что работает над решением проблемы.
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