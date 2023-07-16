"Тинькофф" введет комиссию за пополнение карт "Мир" через банкоматы сторонних банков

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Банк "Тинькофф" с 31 июля введет комиссию за пополнение карт платежной системы "Мир" через банкоматы сторонних кредитных организаций. Об этом говорится в материалах банка.

"Из бесплатного лимита пополнений в расчетном периоде будут исключены пополнения карточных счетов с использованием карт "Мир" через банкоматы других банков, не являющихся партнерами банка. При пополнении в указанных банкоматах с использованием карт "Мир" будет взиматься комиссия в соответствии с тарифом расчетной карты", – говорится в сообщении.

В частности, комиссия при пополнении карты Tinkoff Black платежной системы "Мир" в стороннем банке составит 2%.

Как сообщили ТАСС в поддержке "Тинькофф", пополнить карту без комиссии можно будет в банкоматах МКБ, ВТБ, банка "Открытие" и "Почта банка". Кредитные организации выступают партнерами "Тинькофф".

Ранее "Тинькофф" повысил комиссию за внесение наличных в иностранной валюте до 4%. В отдельных случаях комиссия может достигать 10%. Точный ее размер указывается на экране банкомата до совершения операции.



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