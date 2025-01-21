"КП-Челябинск": челябинский завод ошибочно начислил рабочим зарплату по 5 млн рублей

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Рабочие одного из заводов города Челябинска по ошибке получили зарплату за декабрь в стократном размере, пишет "КП-Челябинск".

Вместо суммы в 50 тысяч рублей одному из работников пришло 5 миллионов рублей, а другой получил 8 миллионов рублей. Количество сотрудников завода, получивших крупные суммы, не уточняется.

По версии журналистов, это могло произойти из-за ошибки бухгалтерии. Адвокат Илья Филатов в беседе со СМИ подчеркнул, что завод может вернуть деньги через суд, если докажет факт технической ошибки, однако это будет очень сложно сделать.

"В данной ситуации все неочевидно. Работодатель, конечно, может выиграть. Но судебное разбирательство может затянуться на длительное время, пройдя через все инстанции, вплоть до Верховного суда", – подчеркнул он.

Кроме того, работник может объявить себя банкротом и отказаться отдавать ошибочно начисленные деньги. Юрист напомнил о похожем случае, который произошел в Курской области в 2024 году. Там сотрудник завода получил 1,7 миллиона рублей вместо 17 тысяч рублей. Суд встал на его сторону.

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