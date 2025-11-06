Академик Онищенко: тема сокращения летних каникул школьникам требует изучения

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Тему сокращения летних школьных каникул надо изучать, так как в данном случае придется повышать зарплаты учителям. Об этом РИА Новости заявил зампрезидента Российской академии образования, академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сократить летние школьные каникулы до двух месяцев. По ее мнению, стоит сделать июнь учебным месяцем, в который ученики занимались бы творческими вещами, так как летом дети просто сидят дома.

Онищенко напомнил, что зарплаты у учителей считаются по рабочим дням, а не по количеству часов. Также вопрос сокращения летних каникул стоит рассматривать в совокупности с нагрузкой. Кроме того, он отметил, что летом во многих школах проводят ремонт.

"Не будем говорить ни да, ни нет, ее надо соответствующим образом проработать и поискать решение. Для каких классов можно уменьшать каникулы, возможно, а для каких-то – точно нет", – сказал академик.

Он отметил, что не сокращал бы каникулы в начальной школе, потому что для детей помладше школа и так является трудным периодом.

До того замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что Россия "вполне готова" к переходу на 12-летнюю систему школьного образования. По его мнению, такая модель образования поможет сохранить количество учителей и обеспечить выпускникам возможность поступать в вузы в 18 лет.

