Рособрнадзор на год запретил прием в МВШСЭН из-за неисполнения предписаний

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Рособрнадзор на год запретил прием в Московскую высшую школу социальных и экономических наук (МВШСЭН) из-за неисполнения ранее выданных предписаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что по итогам проверки в ноябре прошлого года в деятельности организации были выявлены многочисленные нарушения, в числе которых нарушения лицензионных требований, требований к выполнению аккредитационных показателей, к размещению информации на официальном сайте и других.

В период проверки, с 2 по 15 апреля 2025 года, установлено неисполнение предписания, из-за чего были приняты предусмотренные законодательством меры, пояснили в Рособрнадзоре. Ведомство выдало повторное предписание и составило протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в России могут ограничить прием на платное обучение в университеты с 1 сентября 2026 года. Инициативу разработали по поручению Владимира Путина. Он обратил внимание на чрезмерный платный набор по специальностям, на которые нет спроса экономики и рынка труда.

Данный законопроект позволит правительству контролировать количество бюджетных и платных мест, а также повысить ответственность вузов и качество высшего образования, указывала депутат Госдумы Ольга Пилипенко.