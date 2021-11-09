Филолог оценил предложение обновить правила русского языка

09 ноября, 21:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Предложение министерства просвещения РФ обновить правила русского языка коснется преимущественно новых слов, не охваченных действующими нормами. Об этом в беседе с RT рассказал филолог и главный редактор портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов.
"Никто не предлагает писать "стеклянный", "оловянный", "деревянный" с одной "н", "парашют" с буквой "у" и так далее. Речь идет о том, что эти правила охватывают в том числе написание новых слов и типов слов, появившихся в русском языке за последние годы и десятилетия", – отметил он.
Пахомов объяснил, что предстоящие изменения коснутся пока только орфографических правил, кроме того, они будут обсуждаться с соответствующей комиссией Российской академии наук. Он напомнил, что с 1956 года, когда были приняты действующие нормы русского языка, появилось множество не охваченных правилами новых слов. Он привел в пример слова с первой частью "интернет" и "медиа", а также слова "бренд" и "тренд", в которых стоит выбор между буквами "е" и "э".
Ранее стало известно, что Минпросвещения подготовило проект документа, призванного актуализировать правила орфографии в русском языке. Предполагается, что новый свод сделает правила более полными, они будут приведены в соответствие с современным состоянием языка.
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