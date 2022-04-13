"Это наш город": в столичных школах появятся аэрокосмические классы

С нового учебного года в столичных школах откроют аэрокосмические классы. Соответствующее соглашение подписали городской департамент образования и науки и госкорпорация "Роскосмос".

Ученики будут углубленно изучать технические предметы – математику, физику, информатику. Для них также организуют дополнительные курсы, связанные с аэрокосмической отраслью. В частности, по аэродинамике и баллистике, навигации, механике космического полета и геоинформатике.

Участвовать в реализации образовательного проекта будут Государственный космический научно-производственный центр имени С. А. Лавочкина, Центр подготовки космонавтов Ю. А. Гагарина, ракетно-космическая корпорация "Энергия" и другие.