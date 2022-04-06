В России за сутки госпитализировали 3 713 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние 24 часа госпитализировали 3 713 человек с коронавирусом, что на 13,4% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Рост числа госпитализаций произошел в 29 регионах, снижение отмечается в 56 субъектах РФ.

Всего за сутки выявили 14 661 новый случай коронавируса. Больше всего заражений пришлось на Москву – 1 072, Санкт-Петербург – 734, Свердловскую область – 692, Башкирию – 479 и Нижегородскую область – 464. В Подмосковье выявили 314 новых случаев COVID-19.

За сутки от последствий заболевания скончался 291 человек, выздоровели 35 306. С начала пандемии число случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 17 940 765.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о резком снижении смертности от коронавируса в мире. За минувшую неделю количество летальных исходов сократилось на 43% по сравнению с прошлой неделей (умерли более 26 тысяч человек). Заразились инфекцией за этот период, по данным организации, более 9 миллионов человек. По сравнению с прошлой неделей количество случаев заболевания уменьшилось на 16%.